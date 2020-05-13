Salter Elementary School in Talladega releases honor rolls for 3rd nine weeks

Honor Roll
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Salter Elementary School in Talladega has released its honor rolls for the third nine-week grading period.

A honor roll

Eduardo Chavez-Trujillo

Kailee Curry-Key

Camille Duncan

Hope Duncan

Cheyanne Green

Zahria Griffin

Brooklyn Hawkins

Ta’Nyla Hunley

Jayveon Jones

Tre’Chanti Jones

Jayden Lawton

JaKayla Pointer

Mia Powell

A’Maya Smith

Kaylee Stone

Ameerah Winfrey

A/B honor roll

MiyAjah Armstrong

Xainauria Arnold

Yaretsi Avendano-Rios

Marilyn Avendano-Venegas

Yoselin Avendano-Venegas

Kaiden Bedford

Keaton Brown

Taylor Byrd

Cameron Chatman

Ashlin Coleman

Ka’Nara Collins

Kyler Dickerson

Zharea Dorman

Ty’Riah Draper

Damauri Dumas

Jayden Flucker

Elizabeth Garica-Pressley

Bre’Ashia Garrett

Jakaria Garrett

Marajae Garrett

Marekeda Green

Z’Niyah Groce

Jada Harmon

Tanisha Harmon

Lydia Harper

Nelson Hernandez

Zahara Holland

Brayden Horn

Ta’Riya Hunely

Dyuntie Hutchinson

Emanuel Reyes-Jacinto

Aniya Lawson

Kamya Lawson

Carolyn Luna

Lamayria Meadows

Te’Lyria Morrow

Taylor Nelson

Brianna Nino

Genesis Pasual-Reyes

Mattilyn Pearson

Miguel Perez- Hernandez

Alaina Petenbrink

Lexi Petnbrink

Keilan Pickens

Adrianna Ragland

Gracelyn Ruterford

Braylen Shepard

Harmony Sims

Kerri Stephens

Taskiyah Suttle

Cesar Valencia-Ambrosio

Kenaja Walthall

Jhamarian Whitson

Aidan Winfrey

Destinee Wolf

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