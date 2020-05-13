Salter Elementary School in Talladega releases honor rolls for 3rd nine weeks

Salter Elementary School in Talladega has released its honor rolls for the third nine-week grading period.
A honor roll
Eduardo Chavez-Trujillo
Kailee Curry-Key
Camille Duncan
Hope Duncan
Cheyanne Green
Zahria Griffin
Brooklyn Hawkins
Ta’Nyla Hunley
Jayveon Jones
Tre’Chanti Jones
Jayden Lawton
JaKayla Pointer
Mia Powell
A’Maya Smith
Kaylee Stone
Ameerah Winfrey
A/B honor roll
MiyAjah Armstrong
Xainauria Arnold
Yaretsi Avendano-Rios
Marilyn Avendano-Venegas
Yoselin Avendano-Venegas
Kaiden Bedford
Keaton Brown
Taylor Byrd
Cameron Chatman
Ashlin Coleman
Ka’Nara Collins
Kyler Dickerson
Zharea Dorman
Ty’Riah Draper
Damauri Dumas
Jayden Flucker
Elizabeth Garica-Pressley
Bre’Ashia Garrett
Jakaria Garrett
Marajae Garrett
Marekeda Green
Z’Niyah Groce
Jada Harmon
Tanisha Harmon
Lydia Harper
Nelson Hernandez
Zahara Holland
Brayden Horn
Ta’Riya Hunely
Dyuntie Hutchinson
Emanuel Reyes-Jacinto
Aniya Lawson
Kamya Lawson
Carolyn Luna
Lamayria Meadows
Te’Lyria Morrow
Taylor Nelson
Brianna Nino
Genesis Pasual-Reyes
Mattilyn Pearson
Miguel Perez- Hernandez
Alaina Petenbrink
Lexi Petnbrink
Keilan Pickens
Adrianna Ragland
Gracelyn Ruterford
Braylen Shepard
Harmony Sims
Kerri Stephens
Taskiyah Suttle
Cesar Valencia-Ambrosio
Kenaja Walthall
Jhamarian Whitson
Aidan Winfrey
Destinee Wolf