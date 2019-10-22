Salter Elementary School in Talladega has announced its honor rolls for the first nine-week grading period of the 2019-20 academic year.
Students receiving recognition for "A" Honor Roll were:
Atenea Avendano-Rios, Taylor Byrd, Cameron Chatman, Camille Chatman, Eduardo Chavez-Trujillo, Kailee Curry-Key, Makailah Drake, Damauri Dumas, Camille Duncan, Hope Duncan, Jakaria Garrett, Z'Niyah Groce, Brooklyn Hawkins, Zahara Holland, Brayden Horn, Ta'Nyla Hunley, Jayveon Jones, Jayden Lawton, Brianna Nino, Genesis Pascaul-Reyes, Aubrey Patterson, Mattilyn Pearson, Alaina Petenbrink, Lexi Petenbrink, JaKayla Pointer, Harmony Sims, A'maya Smith, Kenaja Walthall, and Ameerah Winfrey.
Our "A-B" Honor Roll students were:
Ariana Abarca-Chavez, Marilyn Avendano-Venegas, Yoselin Avendano-Venegas, Kaiden Bedford, Acario Calhoun, Jermey Clegg, Janari Cole, Ashlin Coleman, Ka'Nara Collins, Jocelynn Dupree, Jayden Fluker, Stephanie Garcia-Medina, Elizabeth Garcia-Pressley, Cheyanne Green, Zahria Griffin, Tanisha Harmon, Zaryah Hughes, Dyuntie Hutchinson, Emanuel Jacinto, Tayla Jackson, Trayson Jackson, Carolyn Luna, Kylin McKinney, Lamayria Meadows, Te'Lyria Morrow, Trazayvion Moten, Taylor Nelson, Miguel Perez-Hernandez, Mia Powell, Keelan Ragland, Kassidy Rivers, Gracelynn Rutherford, Summer Rutherford, Bryson Saunders, Alex Smoot, Antwon Smoot, Kerri Stephens, Taskiyah Suttle, Ruben Trujillo, Sarah Truss, JaLyric Tuck, Bryson Weed, Jhamarian Whitson, Jeremyah Wilson, Aidan Winfrey and Jy'Kavien Wright.
Perfect attendance
Salter is proud to announce that 79 students in grades Pre-K-6 earned a Perfect Attendance Award. In order to obtain perfect attendance, students must not be tardy or check out. Students obtaining Perfect Attendance status were:
Ariana Abarca Chavez, Ismael Ambrosio-Ruiz, Layazmin Armbrester, MiyAjah Armstrong, Xainauria Arnold, Atenea Avendano-Rios, Marilyn Avendano-Venegas, Keaton Brown, Taylor Byrd, Brooklyn Carrell, Malachi Chatman, Eduardo Chavez-Trujillo, Kailee Curry-Key, Ja'Layah Dark, Kyler Dickerson, Zharea Dorman, Camille Duncan, Hope Duncan, Landyn Duncan, Layla Duncan, Bailee Edmondson, Bre'Aisha Garrett, Paisley Garrett, Kyrell Grant-Swain, Cheyanne Green, Zahria Griffin, Z'Niyah Groce, Jada Harmon, Tanisha Harmon, Brooklyn Hawkins, Rylie Hawthorne, Steven Hernandez, Sammy Hill, SyQuavius Hoyett, Giovantae Hunley, Tayla Jackson, Trayson Jackson, Lamayria Meadows, Jason Mendez, Kendreon Millender, Ty'Asia Millender, Te'Lyria Morrow, Trazayvion Moten, Tresten Murray, Brianna Nino, Eliana Nino, Zion Parker, Genesis Pascual-Reyes, Aubrey Patterson, Mattilyn Pearson, Hector Perez-Hernandez, Miguel Perez-Hernandez, JaKayla Pointer, Larry Pointer, Gracelynn Rutherford, Summer Rutherford, Braylen Shepherd, A'maya Smith, Shy'Quan Smith, Shyunna Smith, Kerri Stephens, Ma'Kayla Stephens, Kyler Stewart, Taskiyah Suttle, Austin Taylor, Ruben Trujillo, LaKerria Turner, Cesar Valencia-Ambrosio, Semajanae Wallace, Semajionna Wallace, Gabrielle Walton, Bryson Weed, A'Mare White, Jhamarian Whitson, Kenyan Whitson, Natalee Wikle, Ameerah Winfrey, Destinee Wolf and Jy'Kavien Wright.