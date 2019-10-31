TALLADEGA -- R.L. Young Elementary School in Talladega has released its honor rolls for the first nine-week grading period of the 2019-20 academic year.
A honor roll
Evie Carpenter, Asher Christenson, Robert Cobb, Kaden Curry, Ashlynn Hester, Briley Higginbotham, Adalaya Fain, Kendall Gibson, Bryson Burk, Major Gable, Chryselle Gaston, Kendyl Richardson, Honesty Taylor, Jaxson Dates, Peyson Duke, Cohen Herd, Elija Rivenbark, Kylan Allen, Heath Carroll, Jesse Christenson, Warren Duke, Madeline Jennings, Rylie Moore, Seth Travis, Christian Fisher, Jaylan Smith, Abby Waites, Ahsaunty White, Luke Bolding, Abbagail LaCrosse, Rebecca Miller, Hunter Padgett, Lena Price, Ashtyn Bishop, Kye Burel, Dylan Hullett, Aubrey Machen, Kata Wilson, Adelaide Carpenter, Natalie Davis, Serenity Feaster, Bella Hutton, Jacie Peters, Katelyn Jones, TaKalyn Ragland and Joshua Sullivan.
A/B honor roll
Lilly Kay Cresswell, Hunter Dial, Olivia Johnson, Honesty Mathis, Karlie Smock, Tallen Wade, Grayson Goodwin, Amelia Claire Bishop, Tyler Cox, Kinsley Hebert, Kyndall Vincent, Juandarius Wallace, Kortnee Armbrester, Ethan Bolding, Da'Karien Chatman, Sophie Newman, Preslee Williams, Madalyn Armstrong, Chyanne Barber, Matthew Gilmore, Daejah Curry, Jayden Dillard, Kozbi Duncan, Deshawn Harris, Trevor Jones, Kelsey Horton, Gunner Camp, Araji Twymon, Jaylee Whitten, Claire Williams, Trenton Moore, Layla Singleton, Joe King, Haleigh Baggett, DeKarie Curry, Zy'Kereya Curry, Reece Duncan, Nathan Moore, Xavier Lawler, Madison Nunn, Coltyn Patefield-Smock, Aiden Trammell, Will Smith, Rihanna Sutton, Kennedy Graham, Gionna Brownlow, Grayce Davis, Paisley Hindman, Kaden Jones, Tmyiha McKenzie, Ethan Payne and Jaliya Chatman.