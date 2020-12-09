Houston Elementary announces honor rolls

Houston Elementary School in Talladega recently announced its honor rolls for the first nine-week grading period of the 2020-21 academic year.
A HONOR ROLL
1st Grade:
Araylii Beavers, KaRadre Cook, Briley Davis, Ja’Kylon Dye, Alaiyah Garza, Adalina Hubbard, Ashlynn Owens, Christopher Perdue, Andrell Gragland, Jr.. Jhaselyn Roberson, Benjamin Taylor and Isabella Weldon
2nd Grade:
Terrance Bethune, Ayden Cole, Ja’Kylin Fleming, Layla Fomby, Kennadi Heartfield, Imir McMillian, Jeffrey Waites, Chelsea Whitson and Karis Williams
3rd Grade:
Jonathan Batson, Amauri Beavers, D’Jesus Edmonson, London Fluker, Paris Fluker, Andre Green, Tanizha Harmon, Layla Holtzclaw, Madisyn Kelly, Acardia Patterson and Destyne Swain
4th Grade:
Noaa Branch, Zion Dates and Andrea Ragland
6th Grade:
Bria’Anna Garrett
A/B HONOR ROLL
1st Grade:
Alyric Burks, Madison Calhoun, Xavier Chatman, JaRyland Curry, Ta’Lisa Davis, Jaida Gooden, Kalani Groce, Cheyann Gurley, Cerhyia Keith, Demorius Marbury, A’maya Orr, Dakota Pitts, Da’Shawn Shirel, Aiden Turner, Azauri Walton, Leilani Walton, Kaiden Whitson and Mahkenly Wilson
2nd Grade:
Baylee Bagley, Camron Boyd, Makani Castleberry, Damien Curry, Harold Foster III, Ambria Garrett, A’Mir Garrett, Kali Green, Michael Gunter, Drelyn Hardie, Khariya Kelly, Journey Kemp, Jamari Nesby, London Palmer, Naomi Richardson, Naveyah Richardson, Jaxon Ross, D’Corian Tanner, Sarah Truss, Takayden Truss, Quindarius Twyman, Jayla Vaughn-Putmon, Jahalo Walker, Kylan Welch and Jeremiah Williams
3rd Grade:
Keava Cochran, Kendhl Dates, Ayden Garza, Na’Kayla Griffin, Elijah Gunter, Nyla Millender, Caelon Morris, Kelsie Servant, Jaleyah Stevens, Dontasia Strown, Jessalynn Vaughn-Putmon, Hunter Waites, Keirsan Wallace and Tristan Wilson
4th Grade:
Kristopher Cowan, Anterrius Dobbins, Kaedyn Dye, Jai’yeed Garrett, Kadence Garrett, Elijah Holtzclaw, Sammaria Patterson, Jazelle Swain and Brenyn Tucker
5th Grade:
Leland Calhoun, Ke’Aeryn Griffin, Shlok Patel, Conner Ray, Trinity Ritchie, Cormari Scott and Kailynn Williams
6th Grade:
Emerald Cole, LaDarryannah Collins, Paris Collins, Keylan Dickerson, Shalynn Garrett, Kylen Grant, Zion Hamilton, Zaida Hassell and Corelius Jemison.