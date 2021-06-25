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Class 4A-6A All-Calhoun County softball: The complete team

Prep softball teaser_001 tp.jpg
Trent Penny/The Anniston Star

Player of the year: Rylee Gattis, Alexandria

Coach of the year: Brian Hess, Alexandria

FIRST TEAM

Pitcher: Rylee Gattis, Alexandria, Jr.

Pitcher: Jaylee Crow, White Plains, Jr.

Catcher: Tia Titi, Oxford, Fr.

Infielder: Ashley Phillips, Alexandria, Jr.

Infielder: Lily Ponder, White Plains, Sr.

Infielder: Ellie Derrick, Oxford, Sr.

Infielder: Addie Jennings, Alexandria, Jr.

Outfielder: Adriana Sotelo, White Plains, Jr.

Outfielder: Quendeja Bowie, Alexandria, Jr.

Outfielder: Takya Garrett, Oxford, Sr.

Designated hitter/utility

Callie Richardson, White Plains, 8th

Alexis Callahan, Jacksonville, Sr.

SECOND TEAM

Pitcher: Leighton Arnold, White Plains, 8th

Pitcher: Berkley Mooney, Oxford, Fr.

Catcher: Chloe Gattis, Alexandria, Jr.

Infielder: Anna Seeger, Jacksonville, Sr.

Infielder: Jill Cockrell, Alexandria, Fr.

Infielder: Ashlyn Cryer, White Plains, Sr.

Infielder: Chloe Derrick, Oxford, Sr.

Outfielder: Brenna Stone, Jacksonville, Sr.

Outfielder: Camden Wilson, White Plains, Jr.

Outfielder: Cohlee Boone, Oxford, Jr.

Designated hitter/utility

Keeli Leach, Jacksonville, So.

Hallie Williams, White Plains, So.

HONORABLE MENTION

Anniston: Khyla Garrett, Lyric Williams.

Jacksonville: Libby Strain, Dailyn Wood, Kaitlyn Hamm.

Oxford: Aametria Wilson

White Plains: Callyn Martin.

Sports Writer Joe Medley: 256-235-3576. On Twitter: @jmedley_star.

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