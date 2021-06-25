Class 4A-6A All-Calhoun County softball: The complete team

Player of the year: Rylee Gattis, Alexandria
Coach of the year: Brian Hess, Alexandria
FIRST TEAM
Pitcher: Rylee Gattis, Alexandria, Jr.
Pitcher: Jaylee Crow, White Plains, Jr.
Catcher: Tia Titi, Oxford, Fr.
Infielder: Ashley Phillips, Alexandria, Jr.
Infielder: Lily Ponder, White Plains, Sr.
Infielder: Ellie Derrick, Oxford, Sr.
Infielder: Addie Jennings, Alexandria, Jr.
Outfielder: Adriana Sotelo, White Plains, Jr.
Outfielder: Quendeja Bowie, Alexandria, Jr.
Outfielder: Takya Garrett, Oxford, Sr.
Designated hitter/utility
Callie Richardson, White Plains, 8th
Alexis Callahan, Jacksonville, Sr.
SECOND TEAM
Pitcher: Leighton Arnold, White Plains, 8th
Pitcher: Berkley Mooney, Oxford, Fr.
Catcher: Chloe Gattis, Alexandria, Jr.
Infielder: Anna Seeger, Jacksonville, Sr.
Infielder: Jill Cockrell, Alexandria, Fr.
Infielder: Ashlyn Cryer, White Plains, Sr.
Infielder: Chloe Derrick, Oxford, Sr.
Outfielder: Brenna Stone, Jacksonville, Sr.
Outfielder: Camden Wilson, White Plains, Jr.
Outfielder: Cohlee Boone, Oxford, Jr.
Designated hitter/utility
Keeli Leach, Jacksonville, So.
Hallie Williams, White Plains, So.
HONORABLE MENTION
Anniston: Khyla Garrett, Lyric Williams.
Jacksonville: Libby Strain, Dailyn Wood, Kaitlyn Hamm.
Oxford: Aametria Wilson
White Plains: Callyn Martin.