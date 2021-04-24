Class 4A-6A All-Calhoun County girls basketball: The complete team

Player of the year: Allasha Dudley, Anniston.
Coach of the year: Melissa Bennett, Oxford.
First team
Allasha Dudley, Anniston, G, 5-6, Sr.
Asia Barclay, Anniston, F, 6-1, Sr.
Kaleah Taylor, Oxford, G, 5-4, Jr.
Kayla Broom, Jacksonville, G, 5-10, Sr.
Ashley Phillips, Alexandria, G, 5-5, Jr.
Second team
Amarie Curry, Jacksonville, F, 5-6, Jr.
Serena Hardy, Anniston, G, 5-3, Fr.
Xaionna Whitfield, Oxford, G, 5-6, Fr.
Lily Ponder, White Plains, F, 5-4, Sr.
Sarah Pelham, Alexandria, G, 5-6, So.
Honorable mention
Alexandria: Jordyn Walker, Tyschia Woodgett, Chloe Gattis, Jill Cockrell.
Anniston: Shiwanna Jackson, Alisia Person.
Jacksonville: Amiyah Buchanan, Patience Carr.
Oxford: Lauren Ellard, La’Mya McGrue.
White Plains: Angel Bozarth, Callyn Martin, Adriana Sotelo, Camden Wilson, Kaylee Johnson.