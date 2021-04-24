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Class 4A-6A All-Calhoun County girls basketball: The complete team

High school basketball teaser
Kirsten Fiscus/The Anniston Star

Player of the year: Allasha Dudley, Anniston.

Coach of the year: Melissa Bennett, Oxford.

First team

Allasha Dudley, Anniston, G, 5-6, Sr.

Asia Barclay, Anniston, F, 6-1, Sr.

Kaleah Taylor, Oxford, G, 5-4, Jr.

Kayla Broom, Jacksonville, G, 5-10, Sr.

Ashley Phillips, Alexandria, G, 5-5, Jr.

Second team

Amarie Curry, Jacksonville, F, 5-6, Jr.

Serena Hardy, Anniston, G, 5-3, Fr.

Xaionna Whitfield, Oxford, G, 5-6, Fr.

Lily Ponder, White Plains, F, 5-4, Sr.

Sarah Pelham, Alexandria, G, 5-6, So.

Honorable mention

Alexandria: Jordyn Walker, Tyschia Woodgett, Chloe Gattis, Jill Cockrell.

Anniston: Shiwanna Jackson, Alisia Person.

Jacksonville: Amiyah Buchanan, Patience Carr.

Oxford: Lauren Ellard, La’Mya McGrue.

White Plains: Angel Bozarth, Callyn Martin, Adriana Sotelo, Camden Wilson, Kaylee Johnson.

Sports Writer Joe Medley: 256-235-3576. On Twitter: @jmedley_star.

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