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Class 1A-3A All-Calhoun County girls basketball: The complete team

Basketball teaser

Player of the year: Jorda Crook, Ohatchee

Coach of the year: Bryant Ginn, Ohatchee

First team

Jorda Crook, Ohatchee, G/F, 5-11, Jr.

Gracie George, Ohatchee, G/F, 5-10, Sr.

LeLe Ridley, Piedmont, F, 5-11, Jr.

Ava Pope, Piedmont, G, 5-8, So.

Rylee Haynes, Pleasant Valley, G, 5-6, Sr.

Second team

Millie Rainwater, Ohatchee, G, 5-5, Sr.

D.J. Gibbs, Weaver, G, 5-6, So.

Kara Grace, Jacksonville Chrisitan, F, 5-8, Jr.

Macey Roper, Pleasant Valley, G, 5-6, Jr.

Marlie Wright, Pleasant Valley, G, 5-6, Jr.

Third team

Z’Hayla Walker, Piedmont, C, 5-8, Sr.

Gracie Hood, Pleasant Valley, G, 5-6, Jr.

Madison Atchley, Weaver, G, 5-8, Jr.

Morgan Foushee, Ohatchee, G, 5-6, Sr.

Erin Prater, Jacksonville Christian, G, 5-4, Jr.

Honorable mention

Donoho: Anna Grace Jones, Ryals Jones.

Faith Christian: Ally Folsom, Joelle Tillery, Ariana Arevalo.

Jacksonville Christian: Hannah Clayton.

Ohatchee: Tabi Davidson, Whitney McFry.

Piedmont: Emily Farner, Jaycee Glover.

Pleasant Valley: Lily Henry.

Saks: Kayleigh Thomas, Keilynn Williams, Sania Angel.

Weaver: Tiana Lawrence.

Wellborn: Anna Odom, Mikayla Williams.

Sports Writer Joe Medley: 256-235-3576. On Twitter: @jmedley_star.

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