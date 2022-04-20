Class 1A-3A All-Calhoun County girls basketball: The complete team

Player of the year: Jorda Crook, Ohatchee
Coach of the year: Bryant Ginn, Ohatchee
First team
Jorda Crook, Ohatchee, G/F, 5-11, Jr.
Gracie George, Ohatchee, G/F, 5-10, Sr.
LeLe Ridley, Piedmont, F, 5-11, Jr.
Ava Pope, Piedmont, G, 5-8, So.
Rylee Haynes, Pleasant Valley, G, 5-6, Sr.
Second team
Millie Rainwater, Ohatchee, G, 5-5, Sr.
D.J. Gibbs, Weaver, G, 5-6, So.
Kara Grace, Jacksonville Chrisitan, F, 5-8, Jr.
Macey Roper, Pleasant Valley, G, 5-6, Jr.
Marlie Wright, Pleasant Valley, G, 5-6, Jr.
Third team
Z’Hayla Walker, Piedmont, C, 5-8, Sr.
Gracie Hood, Pleasant Valley, G, 5-6, Jr.
Madison Atchley, Weaver, G, 5-8, Jr.
Morgan Foushee, Ohatchee, G, 5-6, Sr.
Erin Prater, Jacksonville Christian, G, 5-4, Jr.
Honorable mention
Donoho: Anna Grace Jones, Ryals Jones.
Faith Christian: Ally Folsom, Joelle Tillery, Ariana Arevalo.
Jacksonville Christian: Hannah Clayton.
Ohatchee: Tabi Davidson, Whitney McFry.
Piedmont: Emily Farner, Jaycee Glover.
Pleasant Valley: Lily Henry.
Saks: Kayleigh Thomas, Keilynn Williams, Sania Angel.
Weaver: Tiana Lawrence.
Wellborn: Anna Odom, Mikayla Williams.