Calhoun County softball: Scores, pairings from Day 2

2022 Calhoun County softball tournament
At Calhoun County Sports Complex, JSU
Seedings/records
1. Alexandria: 29-6
2. White Plains: 22-5
3. Piedmont: 13-7
4. Pleasant Valley: 18-12-1
5. Weaver: 13-11
6. Jacksonville: 17-17-1
7. Ohatchee: 12-13-1
8. Oxford: 8-12-2
9. Jacksonville Christian: 7-5
10. Saks: 5-23-1
11. Wellborn: 3-11
12. Anniston: 2-8
13, Faith Christian: 0-13
Schedule
Monday
At Calhoun County Sports Complex
(Double elimination)
No. 7 Ohatchee 10, No. 10 Saks 2
No. 6 Jacksonville 8, No. 11 Wellborn 5
No. 4 Pleasant Valley 16, No. 13 Faith Christian 0
No. 5 Weaver 12, No. 12 Anniston 1
No. 8 Oxford 14, No. 9 Jacksonville Christian 0
Winners’ bracket
No. 1 Alexandria 2, Oxford 0
No. 2 White Plains 8, Ohatchee 0
No. 3 Piedmont 9, Jacksonville 4
Pleasant Valley 8, Weaver 2
Elimination bracket
Anniston 8, Faith Christian 4
Ohatchee 16, Anniston 1
Weaver 9, Saks 2
Oxford 11, Wellborn 0
Jacksonville 9, Jacksonville Christian 0
Thursday
At Calhoun County Sports Complex
Winners’ bracket semifinals
Piedmont 4, White Plains 3 p.m.
Alexandria 3, Pleasant Valley 2
Elimination bracket
Ohatchee 5, Jacksonville 0
Oxford 10, Weaver 2
Ohatchee vs. Pleasant Valley, 4:30 p.m.
Oxford vs. White Plains, 4:30 p.m.
Elimination game, 6 p.m.
Alexandria vs. Piedmont, 6 p.m.
Friday
At JSU
Elimination-bracket final, 5 p.m.
Championship, 7 p.m.
If-necessary game, 9 p.m.