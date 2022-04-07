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Calhoun County softball: Scores, pairings from Day 2

Calhoun County softball day 2

Piedmont and White Plains clash in a winners' bracket semifinal Thursday at Calhoun County Sports Complex.

 By Joe Medley, Star Sports Writer, jmedley@annistonstar.com

2022 Calhoun County softball tournament

At Calhoun County Sports Complex, JSU

Seedings/records

1. Alexandria: 29-6

2. White Plains: 22-5

3. Piedmont: 13-7

4. Pleasant Valley: 18-12-1

5. Weaver: 13-11

6. Jacksonville: 17-17-1

7. Ohatchee: 12-13-1

8. Oxford: 8-12-2

9. Jacksonville Christian: 7-5

10. Saks: 5-23-1

11. Wellborn: 3-11

12. Anniston: 2-8

13, Faith Christian: 0-13

Schedule

Monday

At Calhoun County Sports Complex

(Double elimination)

No. 7 Ohatchee 10, No. 10 Saks 2

No. 6 Jacksonville 8, No. 11 Wellborn 5

No. 4 Pleasant Valley 16, No. 13 Faith Christian 0

No. 5 Weaver 12, No. 12 Anniston 1

No. 8 Oxford 14, No. 9 Jacksonville Christian 0

Winners’ bracket

No. 1 Alexandria 2, Oxford 0

No. 2 White Plains 8, Ohatchee 0

No. 3 Piedmont 9, Jacksonville 4

Pleasant Valley 8, Weaver 2

Elimination bracket

Anniston 8, Faith Christian 4

Ohatchee 16, Anniston 1

Weaver 9, Saks 2

Oxford 11, Wellborn 0

Jacksonville 9, Jacksonville Christian 0 

Thursday

At Calhoun County Sports Complex

Winners’ bracket semifinals

Piedmont 4, White Plains 3 p.m.

Alexandria 3, Pleasant Valley 2

Elimination bracket

Ohatchee 5, Jacksonville 0

Oxford 10, Weaver 2

Ohatchee vs. Pleasant Valley, 4:30 p.m.

Oxford vs. White Plains, 4:30 p.m.

Elimination game, 6 p.m.

Alexandria vs. Piedmont, 6 p.m.

Friday

At JSU

Elimination-bracket final, 5 p.m.

Championship, 7 p.m.

If-necessary game, 9 p.m.

Sports Writer Joe Medley: 256-235-3576. On Twitter: @jmedley_star.

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