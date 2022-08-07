41st Woodstock 5K Results
1. William Brown, 20 (Marietta, GA.), 15:43
2. Ethan Mines, 24 (Panama City, FL.), 15:54
3. Noah George, 17 (Oxford), 16:11
4. Cole Byers, 16 (Northport), 16:13
5. Josh Whitehead, 43 (Madison), 16:13
6. Dakota Frank, 16 (Munford), 16:54
7. Chris Mahaffey, 40 (Springville), 17:08
8. Cayden Nelson, 17 (Jacksonville), 17:15
9. Evan Somers, 17 (Anniston), 17:15
10. Dalton Benefield, 17 (Cedartown, GA.), 17:16
11. Samuel Ongaki, 38 (Birmingham), 17:18
12. Carson Renicks, 17 (Tuscaloosa), 17:21
13. Tyler Phelps, 28 (Wilsonville), 17:24
14. Austin Stokes, 17 (Mc Calla), 17:31
15. Fred Kosgei, 45 (Birmingham), 17:35
16. Edward Kandie, 26 (Birmingham), 17:42
17. Stephen Billman, 16 (Tuscaloosa), 17:43
18. Marcus Harris, 35 (Pelham), 17:49
19. Beatrice Jepchumba, 38 (Homewood), 17:52
20. Joe Stevens, 17 (Ashville), 17:54
21. Landon Delozier, 27 (Anniston), 17:54
22. Carmen Hussar, 45 (Homewood), 17:57
23. Josh Evans, 26 (Montevallo), 18:01
24. Braden Ary, 16 (Tuscaloosa), 18:05
25. Dylan Jones, 16 (Tuscaloosa), 18:06
26. Kenneth Alonso, 15 (Bessemer), 18:06
27. Aidan Golden, 20 (Pell City), 18:07
28. Logan McPherson, 16 (Moundville), 18:09
29. Jordan Poche, 28 (Mobile), 18:11
30. David Waid, 54 (Pelham), 18:21
31. Michael Duff, 32 (Childersburg), 18:21
32. Alex Shah, 21 (Homewood), 18:26
33. Ben Boudreaux, 15 (Lincoln), 18:36
34. Jayden Veazey, 16 (Ohatchee), 18:40
35. River Richard, 15 (Pell City), 18:49
36. Carson Limbaugh, 17 (Anniston), 18:57
37. Aaron Davis, 15 (Lincoln), 19:04
38. Sawyer Conn, 14 (Piedmont), 19:05
39. David Layfield, 14 (Alexander City), 19:12
40. Braxton Williams, 16 (Jacksonville), 19:12
41. Austin Worthy, 15 (Delta), 19:14
42. Matthew Walden, 18 (Jacksonville), 19:15
43. Kyle Coffey, 35 (Mobile), 19:34
44. Joshua Duke, 15 (Oxford), 19:41
45. Maddyn Conn, 15 (Piedmont), 19:43
46. Patrick Bussey, 36 (Oxford), 19:47
47. Lucy Guthrie, 15 (Northport), 19:49
48. Phillip Copeland, 14 (Oxford), 19:57
49. Israel Baird, 15 (Cropwell), 20:00
50. Justin Dempsey, 18 (Oxford), 20:02
51. Deshaun Foster, 17 (Oxford), 20:06
52. Wyatt Allen, 16 (Tuscaloosa), 20:08
53. Cade Somers, 39 (Anniston), 20:10
54. Taylor Stinson, 31 (Alabaster), 20:14
55. Karis Kelley, 17 (Cottondale), 20:25
56. William Wiggins, 15 (Lincoln), 20:27
57. Carter White, 15 (Pell City), 20:30
58. Bradley Jones, 33 (Gadsden), 20:32
59. Dennis Davis, 51 (Rainbow City), 20:38
60. Abby Little, 18 (Ragland), 20:40
61. Ivy Kibet, 32 (Homewood), 20:41
62. Christian Sotelo, 14 (Anniston), 20:42
63. Bailey Tarvin, 26 (Boaz), 20:43
64. Bill Adams, 55 (Cedartown, GA.), 20:44
65. Chandler Collins, 24 (Anniston), 20:46
66. Adrian Gonzalez, 43 (Albertville), 20:52
67. Evan Garner, 18 (Jacksonville), 20:53
68. Lj Mille, 14 (Lincoln), 20:56
69. Russell Gallman, 44 (Chatsworth, GA.), 20:58
70. Derrick Clark, 41 (Anniston), 20:58
71. Ethan Kirkpatrick, 17 (Jacksonville), 21:01
72. Noah Colley, 13 (Pell City), 21:02
73. Silas Strickland, 14 (Anniston), 21:03
74. Anna Strickland, 18 (Anniston), 21:05
75. Elijah Mitchell, 16 (Anniston), 21:05
76. Ayden Hawkins, 13 (Talladega), 21:06
77. Tyler Worley, 16 (Lincoln), 21:08
78. Joshua Hawkins, 36 (Talladega), 21:08
79. Riley Goodson, 14 (Oxford), 21:09
80. Alex Byers, 17 (Northport), 21:18
81. Ramsey White, 31 (Birmingham), 21:22
82. Robert Hodge, 29 (Marietta, GA.), 21:22
83. Cohen Crossley, 14 (Jacksonville), 21:26
84. Justin Owen, 31 (Piedmont), 21:29
85. Mark Williams, 31 (Jacksonville), 21:29
86. Vance Wooten, 63 (Birmingham), 21:32
87. Mary Shelton, 22 (Oxford), 21:33
88. Obed Baez, 13 (Temple, GA.), 21:36
89. Chris Edmondson, 36 (Southside), 21:37
90. Ben Wade, 18 (Alexandria), 21:40
91. Barry Ege, 70 (Hanceville), 21:42
92. John Medley, 37 (Wellington), 21:44
93. Trevor Lentz, 13 (Anniston), 21:44
94. Tim Wade, 54 (Alexandria), 21:44
95. Dylan Miles, 19 (Anniston), 21:47
96. Turner Chappell, 15 (Lincoln), 21:50
97. Caleb Baez, 11 (Temple, GA.), 21:54
98. Chris Hussar, 44 (Birmingham), 21:55
99. Cayden Askew, 14 (Ashland), 21:56
100. Brandon Barnes, 30 (Gadsden), 21:56
101. Collin Benoit, 17 (Jacksonville), 21:59
102. Shawn Garvey, 57 (Anniston), 22:00
103. Jack Houston, 15 (Oxford), 22:01
104. Cameron Rogers, 14 (Anniston), 22:02
105. Branson Adams, 12 (Cedartown, GA.), 22:02
106. Cameron Wilson, 15 (Ashland), 22:05
107. Brandi Nichols, 47 (Gadsden), 22:07
108. Ethan Turner, 15 (Anniston), 22:08
109. Hunter Hartwell, 12 (Oxford), 22:20
110. Greg Varner, 48 (Ashland), 22:23
111. Erin Dubose, 29 (Union Grove), 22:27
112. Matt Ayers, 38 (Chelsea), 22:27
113. Cash Young, 15 (Jacksonville), 22:27
114. Matthew Eubanks, 18 (Jacksonville), 22:30
115. Steven Miles, 45 (Anniston), 22:34
116. Taylor Knight, 16 (Gallant), 22:37
117. Elijah Reynolds, 21 (Jacksonville), 22:45
118. Amy Kelley, 52 (Gadsden), 22:46
119. Preston Williamson, 16 (Anniston), 22:47
120. Joseph Williams, 17 (Talladega), 22:49
121. Jason Levi, 45 (Anniston), 22:51
122. Pippa Hussar, 13 (Birmingham), 22:53
123. Frank Tant, 39 (Anniston), 23:00
124. Jack Wallace, 16 (Anniston), 23:01
125. Joshua Muse, 16 (Oxford), 23:05
126. Cooper Patterson, 14 (Jacksonville), 23:12
127. Jeff McGowan, 48 (Anniston), 23:14
128. Wayne Knight, 42 (Gallant), 23:16
129. Caden Birchfield, 14 (Alexandria), 23:16
130. Rua Mathis, 13 (Anniston), 23:22
131. Mark Wilson, 65 (Rainbow City), 23:25
132. Kyndal Little, 16 (Pell City), 23:32
133. James Copeland, 13 (Oxford), 23:36
134. Andy Lemmon, 44 (Tuscaloosa), 23:37
135. Aidan Elliott, 17 (Anniston), 23:40
136. Uta Wendland, 44 (Birmingham), 23:40
137. Zachary Cater, 16 (Anniston), 23:47
138. Hartwell Church, 13 (Anniston), 23:52
139. Reagan Edwards, 16 (Pell City), 23:54
140. Jayden Collins, 15 (Anniston), 23:56
141. John Shafer, 43 (Brentwood, TN.), 23:57
142. Maggy Perez, 42 (Albertville), 23:58
143. Cole Senciboy, 18 (Anniston), 23:59
144. Sarah Sloughfy, 15 (Jacksonville), 24:00
145. Eli Robinson, 16 (Anniston), 24:00
146. Jackson Peters, 13 (Lincoln), 24:06
147. Kevin Dodson, 26 (Pell City), 24:07
148. Eldrin Sani, 14 (Weaver), 24:10
149. Landon Senciboy, 19 (Anniston), 24:10
150. Grayson White, 16 (Delta), 24:11
151. Mark Lentz, 46 (Anniston), 24:11
152. Chris Sparks, 40 (Jacksonville), 24:14
153. Robert Moses, 62 (Gadsden), 24:20
154. Michael Lemmon, 16 (Tuscaloosa), 24:21
155. Jackson New, 16 (Alexandria), 24:22
156. Tyler Owen, 30 (Oxford), 24:25
157. Adriana Sotelo, 18 (Anniston), 24:29
158. Jordan Allbright, 20 (Jacksonville), 24:30
159. Stephan Frank, 51 (Munford), 24:30
160. Valentin Obermaier, 15 (Jacksonville), 24:31
161. Andrew Stinnett, 12 (Pell City), 24:35
162. Ben Cunningham, 46 (Jacksonville), 24:40
163. Garrett Goggans, 19 (Gadsden), 24:42
164. Janet Smith, 53 (Southside), 24:46
165. Oliver Young, 20 (Jacksonville), 24:46
166. Darrell Allbright, 56 (Cullman), 24:55
167. Ansley Prichard, 12 (Anniston), 24:56
168. Kristy Drummond, 42 (Heflin), 25:00
169. Matthew Mahaffey, 12 (Springville), 25:05
170. Donald Miller, 60 (Talladega), 25:06
171. Jack Bassett, 63 (Heflin), 25:11
172. Jack Thomas, 12 (Anniston), 25:11
173. Abdiel Baez, 9 (Temple, GA.), 25:13
174. Terry Gray, 61 (Gadsden), 25:16
175. Jack Tant, 14 (Anniston), 25:16
176. Brady Patterson, 18 (Heflin), 25:16
177. Jeff Aiken, 65 (Alabaster), 25:17
178. Jared Pointer, 43 (Oxford), 25:18
179. Parker Wadsworth, 27 (Pell City), 25:21
180. Penny Cochran, 44 (Centre), 25:24
181. John McElwee, 36 (Gadsden), 25:24
182. Elise Picard, 17 (Talladega), 25:25
183. Daniel Picard, 51 (Talladega), 25:26
184. Lori Lynn Short, 56 (Alexandria), 25:27
185. Anne Davis, 49 (Talladega), 25:27
186. Brooke Nelson, 64 (Munford), 25:31
187. Todd Taylor, 56 (Foley), 25:33
188. Emerson Parker, 13 (Ashland), 25:36
189. Mallory Hill, 15 (Jacksonville), 25:37
190. Craig Little, 45 (Pell City), 25:39
191. Jessa Nash, 15 (Linevillel), 25:39
192. Aiden Crenshaw, 13 (Riverside), 25:46
193. Macey Roper, 16 (Jacksonville), 25:46
194. Mihir Patel, 18 (Anniston), 25:47
195. Brandon Stinson, 42 (Anniston), 25:50
196. Byron Medellin, 39 (Anniston), 25:50
197. Austin Wynn, 15 (Munford), 25:51
198. Kate Reeves, 15 (Anniston), 25:58
199. Blake Farris, 14 (Guntersville), 25:58
200. Chris Conner, 53 (Anniston), 26:00
201. Carlos Fernandez, 29 (Anniston), 26:02
202. Allie Shaw, 15 (Jacksonvillejackso), 26:05
203. Ross Burks, 40 (Moody), 26:09
204. Lilah Strickland, 13 (Anniston), 26:14
205. John Turner, 64 (Canton, GA.), 26:20
206. Aaron Epp, 31 (Lilburn, GA.), 26:20
207. Kristi Epp, 30 (Atlanta, GA.), 26:20
208. Jared Holley, 34 (Carrollton, GA.), 26:22
209. Cody Griggs, 31 (Harpersville), 26:25
210. Aubree Frank, 12 (Munford), 26:26
211. Lance Martin, 33 (Alexandria), 26:28
212. April Bishop, 35 (Anniston), 26:29
213. Chris Reynolds, 43 (Anniston), 26:36
214. Aiden Pike, 15 (Harpersville), 26:37
215. Gilbert Medellin, 63 (Oxford), 26:40
216. Anthony Wapshott, 31 (Anniston), 26:44
217. Blake Drummond, 54 (Heflin), 26:48
218. Ty Guffey, 13 (Jacksonville), 26:50
219. Clay Owens, 55 (Anniston), 26:55
220. Jordan Haynes, 29 (Oxford), 26:55
221. Joe Evans, 35 (Lincoln), 26:57
222. David Heifner, 57 (Anniston), 26:59
223. Mason Smith, 28 (Atlanta, GA.), 27:01
224. Evie Garrett, 16 (Weaver), 27:01
225. Cooper Johnsey, 8 (Birmingham), 27:05
226. Cole Herren, 28 (Anniston), 27:06
227. Ellie Medley, 16 (Wellington), 27:09
228. Adam Graben, 39 (Lineville), 27:09
229. Sara Tongsuvone, 42 (Anniston), 27:10
230. Dennis Paradeis, 64 (Weaver), 27:16
231. Zayden Pearson, 12 (Anniston), 27:16
232. Elke Obermaier, 48 (Oxford), 27:17
233. Patrick Porteous, 52 (Anniston), 27:21
234. Lily Medellin, 14 (Anniston), 27:21
235. Brian Mount, 48 (Eastaboga), 27:24
236. Sadie Worley, 14 (Lincoln), 27:25
237. Quinyon Williams, 13 (Anniston), 27:28
238. Joey Pickett, 44 (Alabaster), 27:29
239. Jamie Watts, 40 (Ashland), 27:32
240. Nicholas Windsor, 38 (Delta), 27:34
241. Gina Morris, 61 (Gadsden), 27:36
242. Kathrine Church, 42 (Anniston), 27:36
243. Gager Church, 11 (Anniston), 27:39
244. Charlie Holder, 13 (Anniston), 27:41
245. Trey Mizell, 26 (Attalla), 27:45
246. Tara Hood, 42 (Jacksonville), 27:46
247. Lauren Ervin, 32 (Anniston), 27:46
248. Shirina Fagan, 46 (Weaver), 27:47
249. Nathan McGee, 26 (Oxford), 27:49
250. Kathy Harper, 71 (Athens), 27:53
251. Blake Jennings, 33 (Jacksonville), 27:54
252. Van Cottrill, 16 (Alexandria), 27:55
253. Anthony Elston, 50 (Anniston), 27:55
254. Morgan Jennings, 31 (Jacksonville), 27:59
255. Matt Garrett, 43 (Weaver), 28:03
256. Barry Newton, 62 (Anniston), 28:09
257. Abigail Brock, 15 (Piedmont), 28:11
258. T Harris, 46 (Birmingham), 28:17
259. Callie Sprayberry, 15 (Anniston), 28:18
260. Angie Hogeland, 47 (Oneonta), 28:27
261. Looie Calhoun, 21 (Anniston), 28:29
262. Ruth Courson, 16 (Pell City), 28:29
263. Brittany Fite, 40 (Anniston), 28:31
264. Matthew Graessle, 31 (Anniston), 28:35
265. Ava Harmon, 12 (Pell City), 28:38
266. Marques Green, 38 (Jacksonville), 28:40
267. William Lopez, 63 (Weaver), 28:48
268. Robyn Talley, 59 (Eastaboga), 28:48
269. Chase Robinson, 27 (Oxford), 28:48
270. Patrick Driscoll, 36 (Chelsea), 28:49
271. Clayton Cato, 24 (Pell City), 28:49
272. William Prince, 70 (Oxford), 28:50
273. Amanda Hightower, 52 (Anniston), 28:59
274. Nicholas Moses, 24 (Munford), 28:59
275. Craig Reynolds, 46 (Alexandria), 29:01
276. Justin Hartley, 39 (Alexandria), 29:01
277. Robert Powers, 60 (Anniston), 29:05
278. Michele Rogers, 33 (Anniston), 29:06
279. Hunter Smiley, 14 (Lincoln), 29:06
280. Bailey Clanton, 12 (Waverlyauburn), 29:07
281. Justin Ervin, 32 (Anniston), 29:09
282. Janine Moses, 53 (Munford), 29:10
283. Trae Williams, 39 (Talladega), 29:14
284. Chris Jeffcoat, 42 (Chelsea), 29:17
285. Jasmin Farley, 29 (Pelham), 29:21
286. Nancy Panter, 60 (Winchester, TN.), 29:22
287. Tim Franklin, 67 (Gadsden), 29:28
288. Bowden Boles, 14 (Piedmont), 29:30
289. Brodie Sewell, 19 (Anniston), 29:35
290. Chris Knighton, 40 (Birmingham), 29:36
291. Ava Renicks, 13 (Tuscaloosa), 29:38
292. Tatiana Bidikov, 60 (Anniston), 29:44
293. Patti Sparks, 60 (Jacksonville), 29:46
294. Bryce Beaver, 12 (Anniston), 29:47
295. Jocelyn Colley, 42 (Pell City), 29:47
296. Rylie Daniel, 14 (Cragford), 29:48
297. Michael Kline, 68 (Anniston), 29:53
298. Mike Harmon, 71 (Munford), 29:55
299. Katie Cochrum, 14 (Lineville), 29:55
300. Jennifer Senter, 40 (Oxford), 29:58
301. Marc Senciboy, 49 (Anniston), 30:04
302. Jon Guthrie, 50 (Northport), 30:05
303. Greg McCareeth, 51 (Anniston), 30:09
304. Elise Minton, 15 (Riverside), 30:18
305. Tasha Medellin, 42 (Anniston), 30:21
306. Keely Pugh, 35 (Anniston), 30:23
307. Laralee Church, 15 (Anniston), 30:25
308. Kaylee Roberts, 12 (Jacksonville), 30:31
309. Madison Murray, 26 (Jacksonville), 30:32
310. Jason Spruiell, 52 (Trussville), 30:35
311. Maddie Holt, 16 (Jacksonville), 30:36
312. Todd Wilson, 33 (Talladega), 30:37
313. Cindy Duke, 70 (Birmingham), 30:39
314. Katie Edwards, 40 (Jacksonville), 30:39
315. Yolanda Green, 39 (Jacksonville), 30:54
316. Tommie Goggans III, 46 (Gadsden), 30:54
317. Christina Sotelo, 42 (Anniston), 30:55
318. Anne Claire Mitchell, 13 (Anniston), 30:57
319. Bradley Williams, 33 (Anniston), 31:05
320. Lauren Keef, 31 (Anniston), 31:05
321. Colin Hendrickson, 66 (Anniston), 31:05
322. Shannon Sewell, 45 (Anniston), 31:11
323. Josh Goodson, 44 (Anniston), 31:12
324. Jack Goodson, 10 (Anniston), 31:12
325. Matthew Cline, 35 (Pell City), 31:20
326. Rick Godwin, 64 (Altoona), 31:25
327. Perry Williams, 63 (Altoona), 31:26
328. Marc Webb, 59 (Oxford), 31:28
329. Austin Gregory, 20 (Heflin), 31:28
330. Jacob Broadwell, 24 (Anniston), 31:28
331. Jessica Medley, 39 (Wellington), 31:30
332. J Michael Boling, 64 (Anniston), 31:31
333. Jennifer Frank, 45 (Munford), 31:31
334. Lauren Johnsey, 41 (Birmingham), 31:33
335. David Allred, 60 (Lincoln), 31:35
336. Dan Roberts, 41 (Moody), 31:36
337. Dave Stever, 69 (Montgomery), 31:38
338. Zach Comans, 13 (Northport), 31:40
339. Anna Claire Little, 12 (Ragland), 31:43
340. Pete Preston, 66 (Montgomery), 31:44
341. Maggie Wakefield, 18 (Anniston), 31:44
342. Jacob Comans, 41 (Northport), 31:44
343. Paris Grant, 26 (Kennesawkennesaw, GA.), 31:45
344. Christi Argo, 45 (Gadsden), 31:49
345. Corey Cronan, 44 (Anniston), 31:51
346. Candi Cronan, 39 (Anniston), 31:51
347. Ron Aultman, 46 (Jacksonville), 31:53
348. Ray Holley(60), 60 (Heflin), 31:55
349. Loggan Webber, 19 (Anniston), 32:04
350. Lauren Waltz, 36 (Anniston), 32:07
351. Julie Rowe, 52 (Trussville), 32:08
352. Jodi Pettus, 22 (Jacksonville), 32:09
353. Andy Williams, 33 (Jacksonville), 32:12
354. Asa Ross, 18 (Anniston), 32:16
355. Liz Luna, 29 (Anniston), 32:33
356. Sierra Pittman, 19 (Anniston), 32:35
357. Blake Sewell, 17 (Anniston), 32:35
358. Anna Watwood, 15 (Ohatchee), 32:36
359. Courtney Owen, 29 (Oxford), 32:41
360. Robert Colvin, 29 (Ohatchee), 32:44
361. Antonio Macon, 32 (Anniston), 32:49
362. Breanna Aultman, 15 (Jacksonville), 32:49
363. Zack Burford, 33 (Eastaboga), 32:51
364. Mark Hansil, 53 (Anniston), 32:54
365. Samuel M. Norton, 10 (Jacksonville), 32:56
366. Amelia Hitchcock, 30 (St Amant, LA.), 32:56
367. Rachel Sloughfy, 11 (Jacksonville), 32:57
368. Angela Weissgerber, 46 (Talladega), 32:58
369. Dodie Driscoll, 50 (Chelsea), 32:59
370. Kevin Browning, 32 (Anniston), 33:00
371. Kim Moore, 61 (Anniston), 33:01
372. Crystal George, 35 (Anniston), 33:04
373. Kim Boyd, 39 (Anniston), 33:05
374. Mike Rowe, 58 (Trussville), 33:05
375. Meghan Barker, 16 (Lincoln), 33:09
376. Antonio Godwin, 48 (Munford), 33:09
377. Brent Sewell, 46 (Anniston), 33:10
378. Jean Forbus, 63 (Montgomery), 33:17
379. Kevin Woods, 50 (Mooresville, NC.), 33:17
380. Ronald Stephens III, 24 (Hartselle), 33:18
381. Braelyn Edwards, 20 (Weaver), 33:18
382. Bill Bowman, 78 (Birmingham), 33:20
383. Haley Hartwell, 14 (Oxford), 33:21
384. Rory Catherin Parks, 16 (Oxford), 33:22
385. Patrick Goggans, 10 (Gadsden), 33:24
386. Ethan Layfield, 19 (Alabaster), 33:25
387. Amanda Barney, 32 (Oxford), 33:27
388. Tom Downing, 73 (Anniston), 33:27
389. Ted Turgeon, 50 (Jacksonville), 33:28
390. Taylor Hendrickson, 49 (Anniston), 33:31
391. Steve Simmons, 61 (Jacksonville), 33:35
392. Elizabeth Ford, 32 (Gadsden), 33:36
393. Amanda Hughes, 42 (St Amant, LA.), 33:36
394. Morgan Knight, 25 (Piedmont), 33:36
395. Jason Peters, 38 (Lincoln), 33:40
396. Brianna Boles, 18 (Piedmont), 33:49
397. Malachy Fleming, 19 (Tuscaloosa), 33:51
398. Kanda Floyd, 41 (Anniston), 33:52
399. Pamela Mason, 38 (Hartselle), 33:55
400. Mark Johnson, 56 (Gadsden), 33:59
401. Sandra Binford, 64 (Dothan), 34:04
402. Reese Edwards, 15 (Pell City), 34:06
403. Noretta Lipscomb, 35 (Anniston), 34:09
404. Jasmyne Turner, 31 (Anniston), 34:10
405. Farrell Turner, 65 (Heflin), 34:15
406. Jennifer Shah, 51 (Madison), 34:15
407. Francis Grogan, 56 (Munford), 34:18
408. Juan Carlos Sanchez, 51 (Anniston), 34:24
409. Natalie Goggans, 23 (Gadsden), 34:27
410. Mya Swain, 14 (Jacksonville), 34:29
411. Richard Adria Bingel, 69 (Anniston), 34:30
412. Levi Goodson, 13 (Anniston), 34:33
413. Dolores Longoria, 73 (Calera), 34:35
414. Heather Adams, 45 (Pell City), 34:39
415. Jeremy Baggett, 34 (Anniston), 34:48
416. Lauren Shirey, 42 (Jacksonville), 34:51
417. Danny McCarty, 74 (Anniston), 34:52
418. Madison Lackey, 19 (Talladega), 34:53
419. Steve Meadows, 67 (Anniston), 34:58
420. Caden Bouvier, 12 (Delta), 35:03
421. Melanie Aultman, 47 (Jacksonville), 35:04
422. Paula Roberson, 46 (Oxford), 35:08
423. Frankie Crumb, 45 (Trussville), 35:08
424. Deric Williams, 48 (Leeds), 35:10
425. Renee Renda, 36 (Jacksonville), 35:10
426. Allison Miles, 54 (Anniston), 35:13
427. Priscilla Nelson, 36 (Jacksonville), 35:14
428. Krystle Gladd, 31 (Oxford), 35:16
429. Tim Mitchell, 46 (Anniston), 35:20
430. Aaron Boudreaux, 65 (Gretna, LA.), 35:21
431. John Painter, 62 (Piedmont), 35:24
432. Donny Sparks, 63 (Jacksonville), 35:26
433. John McNair, 54 (Anniston), 35:27
434. Tiffany Jacobs, 51 (Gadsden), 35:31
435. Samantha Preston, 16 (Jacksonville), 35:36
436. Kim Browning, 61 (Lincoln), 35:42
437. Brooke McFry, 52 (Anniston), 35:45
438. Rohit Patel, 62 (Anniston), 35:49
439. Michael Dickert, 63 (Anniston), 35:51
440. Alice Thrower, 64 (Oxford), 36:00
441. Nissah Goggans, 14 (Gadsden), 36:01
442. Mindy Martin, 41 (Heflin), 36:03
443. Natascha Lorenz, 30 (Oxford), 36:11
444. Erin Jordan, 37 (Oxford), 36:15
445. Kelley McGinnis, 43 (Gadsden), 36:21
446. Lily Tant, 12 (Anniston), 36:27
447. Christopher Kelley, 54 (Gadsden), 36:28
448. Jeff Young, 55 (Gadsden), 36:31
449. Emma Keef, 9 (Anniston), 36:32
450. Samantha Held, 35 (Anniston), 36:32
451. Brad Keef, 32 (Anniston), 36:33
452. Holly Murphy, 42 (Cropwell), 36:36
453. Blair Clanton, 42 (Waverlyauburn), 36:36
454. Thomas Hoobler, 49 (Smyrna, GA.), 36:40
455. Kenneth Newman, 40 (Oxford), 36:40
456. Renee Arellano, 38 (Hartselle), 36:49
457. Amy Griffith, 41 (Birmingham), 36:49
458. Vanessa Hemphill, 41 (Gadsden), 36:50
459. Ashley Watkins, 36 (Attalla), 36:51
460. Paula Angle, 62 (Oxford), 36:51
461. Melissa Robin Parker, 45 (Ashland), 36:59
462. Kendall Cockrell, 13 (Munford), 37:05
463. Emerson Newton, 11 (Anniston), 37:09
464. Charlotte Alldredge, 70 (Anniston), 37:09
465. Jennifer Buchanan, 40 (Glencoe), 37:11
466. Drake Burger, 25 (Boaz), 37:12
467. Gabriel Davidson, 11 (Jacksonville), 37:16
468. Kim Jay, 52 (Alexandria), 37:24
469. Joyce Kenney, 61 (Wetumpka), 37:27
470. Katelynn Greene, 11 (Lincoln), 37:32
471. Cassidy Oneal, 19 (Anniston), 37:32
472. Riley Kirkland, 13 (Anniston), 37:32
473. Kellah Goggans, 17 (Gadsden), 37:33
474. Hunter Newton, 34 (Anniston), 37:34
475. Debbie Johnson, 71 (Fort Payne), 37:36
476. Igor Bidikov, 60 (Anniston), 37:39
477. Cheryl Lentz, 40 (Anniston), 37:39
478. Rachel Longshore, 31 (Cleveland), 37:39
479. Grace Lentz, 8 (Anniston), 37:39
480. Karen Connell, 50 (Anniston), 37:44
481. Minnie Moore, 73 (Anniston), 37:48
482. Mike Panter, 67 (Winchester, TN.), 37:50
483. Steve Thomas, 58 (Anniston), 37:51
484. Sawyer Shealy, 16 (Jacksonville), 37:55
485. Chris Mann, 49 (Kellyton), 37:59
486. Logan Beecham, 14 (Anniston), 38:06
487. Caroline Meek, 52 (Ashland), 38:08
488. Jonathan Lowery, 28 (Odenville), 38:20
489. Kelsey Lowery, 28 (Odenville), 38:20
490. Silvia Stihler, 57 (Carrollton, GA.), 38:26
491. Lydia Edwards, 50 (Oxford), 38:36
492. Wendy Patterson, 52 (Anniston), 38:38
493. Jennifer Lloyd, 35 (Birmingham), 38:41
494. Zachary Owens, 14 (Birmingham), 38:42
495. Allison Waltz, 31 (Anniston), 38:48
496. Myrone Houston, 51 (Aniston), 38:48
497. Amanda Elliott, 36 (Pell City), 38:49
498. David Ford, 70 (Anniston), 38:51
499. Scott Elliott, 49 (Pell City), 38:53
500. Kaitlynn Zeiders, 26 (Delta), 38:54
501. Anna Dixon, 49 (Anniston), 38:55
502. Elizabeth Cook, 39 (Vestavia), 38:56
503. Courtney McGee, 25 (Oxford), 38:57
504. Jacqueline Alverson, 20 (Hartselle), 39:04
505. Jackson Dunnagan, 16 (Anniston), 39:11
506. Friedemann Stihler, 69 (Carrollton, GA.), 39:13
507. Larry Young, 74 (Oxford), 39:17
508. Dennis Morgan, 56 (Flowery Branch, GA.), 39:20
509. Karla Crescioni-Mccaf, 35 (Anniston), 39:21
510. Jessica Peppers, 34 (Hartselle), 39:22
511. Brendon Greene, 15 (Lincoln), 39:24
512. Craig Goodson, 49 (Oxford), 39:24
513. Virginia Parker, 82 (Anniston), 39:24
514. Christopher Jones, 61 (Anniston), 39:27
515. Jayme Holley, 36 (Anniston), 39:28
516. Ray Holley(36), 36 (Anniston), 39:28
517. Amanda Dunnagan, 30 (Anniston), 39:28
518. Ted Hegenbarth, 80 (Gadsden), 39:29
519. Quincy McDonald, 62 (Anniston), 39:35
520. Raemil Williams, 39 (Anniston), 39:36
521. Butch Binford, 65 (Dothan), 39:39
522. Ronica Bailey, 44 (Anniston), 39:39
523. Kc Fleming, 22 (Gardendale), 39:44
524. Amy Villeda, 39 (Anniston), 39:46
525. Carol Painter, 63 (Piedmont), 40:04
526. Will Payne, 48 (Heflin), 40:12
527. Donna Barkley, 57 (Valley Head), 40:16
528. Kyle Lovell, 31 (Oxford), 40:37
529. Eizabeth Money, 37 (Pell City), 40:40
530. Mandy Hill, 45 (Jacksonville), 40:40
531. Jennifer Benge, 37 (Minneola, FL.), 40:54
532. Ronald Stephens, 43 (Hartselle), 40:55
533. Shannon Conner, 51 (Anniston), 40:56
534. Rodney Lawson, 47 (Alpine), 41:03
535. Sherita Hayes, 39 (Anniston), 41:09
536. Irene Tyner, 68 (Montgomery), 41:18
537. Trey Cotton, 26 (Oxford), 41:28
538. Dara Nelson, 37 (Jacksonville), 41:28
539. Graciela Haney, 26 (Lincoln), 41:30
540. Alex Buchanan, 18 (Anniston), 41:31
541. Noelle Senter, 11 (Oxford), 41:34
542. Donza Williams, 49 (Anniston), 41:37
543. Mollie Corley, 24 (Lineville), 41:37
544. Christy Goodson, 44 (Anniston), 41:44
545. Ashley Porteous, 45 (Anniston), 41:47
546. Susan Bentley, 70 (Oxford), 41:51
547. Linda Thomas, 65 (Montgomery), 41:54
548. Heather Hatch, 34 (Lincoln), 42:05
549. Tonja Brown, 42 (Oxford), 42:10
550. Ron Roberson, 53 (Oxford), 42:21
551. Greg Velasquez, 52 (Anniston), 42:22
552. David Lea, 55 (Northport), 42:26
553. John Dimartino, 69 (Anniston), 42:44
554. Gracelyn Tidwell, 16 (Talladega), 42:45
555. April Wilson, 30 (Anniston), 43:08
556. Darlene Barron, 56 (Hueytown), 43:20
557. Rachel Harris, 48 (Birmingham), 43:25
558. Justin Corley, 25 (Lineville), 43:27
559. Christy Draper, 52 (Douglasville, GA.), 43:36
560. Angela Dickert, 58 (Anniston), 43:36
561. Nancy Grace, 83 (Anniston), 44:12
562. Hope Marshall, 51 (Talladega), 44:22
563. Beverly Booker, 58 (Talladega), 44:29
564. Bruce Kenney, 61 (Wetumpka), 44:45
565. Chasity Sexton, 46 (Wellington), 44:46
566. Kelli Agnew, 64 (Pell City), 44:58
567. Abigail Hunderman, 20 (Cottondale), 45:00
568. Mary Anne Dollar, 51 (Pell City), 45:08
569. Lexi Whiteside, 12 (Lincoln), 45:12
570. Olivia Garrett, 14 (Weaver), 45:39
571. Darrington Howard, 23 (Anniston), 45:41
572. Beverly Brown, 53 (Talladega), 45:43
573. Lindsay Gilreath, 28 (Anniston), 45:49
574. Jessica Rogers, 36 (Weaver), 45:50
575. Haley Shaw, 22 (Weaver), 45:50
576. Becky Loveless, 34 (Ranburne), 45:58
577. Madison Horton, 26 (Ranburne), 45:58
578. Jennifer Elam, 53 (Anniston), 46:01
579. Lynn Mitchell, 45 (Anniston), 46:03
580. Beverly Moore, 52 (Anniston), 46:04
581. Matthew Allen, 35 (Anniston), 46:09
582. John Cater, 20 (Anniston), 46:09
583. McKenzye Ivey, 19 (Anniston), 46:20
584. Alecia Thomas, 70 (Anniston), 46:23
585. Gwen Hicks, 74 (Anniston), 46:26
586. Haley Parchman, 30 (Anniston), 46:29
587. Linda Reeves, 56 (Jacksonville), 46:31
588. Lisa Bluck, 40 (Weaver), 46:33
589. Anna Martin, 27 (Alexandria), 46:43
590. Katrina Herring, 61 (Anniston), 46:46
591. Shane Newman, 44 (Oxford), 46:52
592. Jessica Simmons, 33 (Hartselle), 46:56
593. Ashley Malone, 32 (Odenville), 46:57
594. Hillary Slaton, 37 (Anniston), 46:58
595. Melba White, 68 (Anniston), 47:00
596. Steven White, 70 (Anniston), 47:01
597. Alaina Patterson, 36 (Jacksonville), 47:03
598. Melody Brown, 51 (Chelsea), 47:08
599. Kristine Nall, 35 (Lineville), 47:22
600. Isabella Kirkpatrick, 12 (Jacksonville), 47:25
601. Michael Sheffield, 22 (Heflin), 47:34
602. Tatum Martin, 18 (Oxford), 47:36
603. Duska Fields, 51 (Heflin), 47:47
604. Patti Preston, 69 (Montgomery), 47:53
605. Amy Steen-Hurst, 46 (Anniston), 47:53
606. Fran Rollins, 43 (Ohatchee), 48:01
607. Ronald Haygood, 50 (Anniston), 48:01
608. Andrea Parmer, 34 (Anniston), 48:03
609. Susan Shipman, 60 (Anniston), 48:08
610. Vivian Norton, 47 (Anniston), 48:11
611. Jasmine Beaudette, 29 (Oxford), 48:14
612. Liz Carroll, 63 (Jacksonville), 48:51
613. Karena Goedde, 53 (Anniston), 49:03
614. Renii Oliver, 50 (Southside), 49:04
615. Jane Stapleton, 70 (Marietta, GA.), 49:12
616. Latosha Allen, 45 (Eastaboga), 49:13
617. Jerry Bynum, 68 (Jacksonville), 49:14
618. Ellen Cannon, 71 (Anniston), 49:14
619. Rebecca Guthrie, 63 (Lincoln), 49:23
620. Susan Williams, 71 (Lincoln), 49:23
621. Cindy Graham, 60 (Lincoln), 49:24
622. Monica Rhodes, 50 (Tuscaloosa), 49:35
623. Candace Bearden, 34 (Geraldine), 49:38
624. Tara Wilson, 57 (Albertville), 49:40
625. Donna Hudson, 63 (Lincoln), 49:43
626. Deborah Ann Wakefield, 56 (Anniston), 49:50
627. Madison Sheffield, 24 (Oxford), 49:56
628. Trenton Sheffield, 24 (Oxford), 49:56
629. Cathy Clifton, 72 (Anniston), 50:02
630. Grady Bryant, 70 (Oxford), 50:02
631. Joel Reid, 69 (Vestavia Hills), 50:29
632. Ricky McComb, 69 (Oxford), 50:30
633. Kim Darby, 54 (Jacksonville), 50:31
634. Eric Sloughfy, 52 (Jacksonville), 50:32
635. Cynthia Thompson, 57 (Weaver), 50:38
636. Angela Davis, 35 (Oxford), 50:43
637. Judy Shealy, 40 (Jacksonville), 50:43
638. Vanessa Montgomery, 40 (Hartselle), 50:44
639. Zabrina Davis, 45 (Birmingham), 50:44
640. Linda Colvard, 77 (Alabaster), 50:50
641. Patsie Potvin, 65 (Albuquerque, NM.), 50:51
642. Ron Lagrone, 68 (Alexandria), 50:52
643. Bill Wakefield, 60 (Anniston), 50:53
644. Marilyn Reynolds, 72 (Anniston), 50:54
645. Diamarrietta Lima, 32 (Bessemer), 50:56
646. Tammy Adams, 51 (Cedartown, GA.), 51:01
647. Amelia Stephens, 49 (Hartselle), 51:03
648. Jason Pavey, 45 (Helena), 51:07
649. Melvin Walker, 85 (Anniston), 51:12
650. Kari Payne, 47 (Heflin), 51:17
651. Marissa Brimer, 42 (Anniston), 51:23
652. Stacy Pavey, 51 (Alabaster), 51:26
653. Donna Ross, 50 (Anniston, MS.), 51:29
654. Phoebe Harris, 80 (Anniston), 51:29
655. Cecil Pavey, 75 (Montevallo), 51:29
656. Tonya Hicks, 47 (Oxford), 51:32
657. Carson Woods, 18 (Orangeburg, SC.), 51:53
658. Lindsey Edmondson, 34 (Southside), 51:54
659. Perry Reynolds, 75 (Anniston), 51:55
660. Regina McKinney, 47 (Talladega), 51:59
661. Matt Watkins, 43 (Jacksonville), 52:08
662. Mikaela Watkins, 15 (Jacksonville), 52:10
663. Heather Watkins, 44 (Jacksonville), 52:11
664. Kim Davis, 48 (Jacksonville), 52:14
665. Quad Jones, 29 (Weaver), 52:17
666. Jessica Welford, 39 (Jacksonville), 52:23
667. Janet Butler Mcghee, 67 (Talladega), 52:32
668. Greg McGhee, 60 (Talladega), 52:33
669. Patty Wapshott, 59 (Anniston), 52:36
670. Jason Irvin, 42 (Oxford), 52:37
671. Olivia Stephens, 23 (Hartselle), 52:54
672. Lena Goggans, 12 (Gadsden), 52:57
673. Lori Browning, 33 (Anniston), 53:15
674. James Lusk, 75 (Anniston), 53:16
675. Kaitlyn Hawkins, 32 (Talladega), 53:57
676. Susan Hogan, 53 (Oxford), 54:03
677. Denise Pledger, 49 (Jacksonville), 54:04
678. Hazel Maloney, 8 (Heflin), 54:08
679. Amethyst Stewart, 51 (Bessemer), 54:09
680. Tanya Maloney, 43 (Heflin), 54:12
681. Bobbie Williams, 59 (Oxford), 54:22
682. Willard Williams, 66 (Oxford), 54:22
683. Abigail Musselman, 24 (Hartselle), 54:41
684. Kayla Sweat, 33 (Hartselle), 54:55
685. Jenny Duff, 29 (Pell City), 55:22
686. Kevin Thomas, 43 (Pell City), 55:26
687. Christy Lockridge, 47 (Hartselle), 55:44
688. Chasti Gardner, 32 (Hartselle), 55:47
689. Duanjhae Stewart, 17 (Bessemer), 56:04
690. Minda Hogstrom, 69 (Hoover), 56:05
691. Jessica Berens, 29 (Oxford), 56:27
692. Michelle Wyatt, 60 (Talladega), 56:30
693. Jennifer Parnel, 79 (Anniston), 56:30
694. Dellaine Allen, 63 (Pell City), 56:41
695. Shelia Allen, 72 (Pell City), 56:53
696. Amanda Morgan, 42 (Flowery Branch, GA.), 57:07
697. Lori Pettus, 51 (Weaver), 57:56
698. Tolisa Jones, 49 (Anniston), 57:56
699. Mandi Mitchell, 39 (Talladega), 57:57
700. Stephanie Garrett, 43 (Weaver), 58:09
701. Melvin Smith, 60 (Anniston), 58:37
702. Jayci Cline, 29 (Pell City), 58:50
703. Jennifer Maddox, 64 (Anniston),1:00:24
704. Mandy McCarney, 40 (Oxford),1:00:31
705. Larissa King, 39 (Hartselle),1:01:13
706. Alison White, 52 (Wedowee),1:01:19
707. Taylor White, 22 (Jacksonville),1:01:20
708. Denise White, 48 (Wedowee),1:01:20
709. Cindy Jo Oliver, 53 (Munford),1:02:42
710. Tori Harmon, 22 (Jacksonville),1:02:42
711. Dick Orendorff, 82 (Moody),1:04:19
712. Barbara Cunningham, 72 (Anniston),1:04:25
713. Meghan Gamble, 47 (Hartselle),1:05:12
714. Maria Svensson, 36 (Lincoln),1:05:15
715. Freeman Holcombe, 44 (Lincoln),1:05:16
716. Kamrin Holcombe, 4 (Lincoln),1:05:17
717. Mahalie Franklin, 30 (Hartselle),1:05:28
718. Mattie Stephens, 15 (Weaver),1:05:36
719. Raymond Ervin, 53 (Anniston),1:06:02
720. Ashley Bishop, 35 (Hartselle),1:06:11
721. Jan Martin, 63 (Oxford),1:09:22
722. Tina Simpkins, 60 (Anniston),1:09:29
723. Gala Bynum, 62 (Jacksonville),1:09:31
724. Belva Durham, 62 (Anniston),1:09:31
725. Pam Robertson, 64 (Anniston),1:09:32
726. Karen Gregg, 67 (Jacksonville),1:09:35
727. Teresa Smith, 64 (Alexandria),1:09:35
Kidstock 1 mile run
1. Hunter Hartwell, 12 (Oxford),4:02
2. Kammy Buchanan, 12 (Anniston),4:21
3. Emerson Weaver, 13 (Anniston),4:32
4. Dave Copeland, 11 (Oxford),4:33
5. Cooper Johnsey,8 (Birmingham),4:44
6. Tucker Duff,6 (Childersburg),4:53
7. Reid Reynolds,9 (Anniston),4:57
8. Ella Copeland,9 (Oxford),5:02
9. Abby Mahaffey, 10 (Springville),5:19
10. Atley Weaver,9 (Anniston),5:20
11. Carsen McCormick, 11 (Anniston),5:21
12. Cass Lee,9 (Oxford),5:21
13. Isaac Medellin,8 (Anniston),5:27
14. Luke Downey,4 (Anniston),5:35
15. Ava Garrett,9 (Weaver),5:36
16. Kent Watkins,9 (Jacksonville),5:48
18. Ross Reynolds,5 (Anniston),5:57
19. Emma Mahaffey,8 (Springville),5:59
20. Bodie Fite,5 (Anniston),6:06
21. Isaiah Garrett,7 (Weaver),6:09
22. Maci Medley, 11 (Wellington),6:10
23. Eden Tant,9 (Anniston),6:14
24. Isabella Medellin, 11 (Anniston),6:17
25. Logan Nelson, 13 (Anniston),6:20
26. Garrett Fagan,8 (Weaver),6:21
27. Aniya Lee,6 (Oxford),6:25
28. Hollis Sparks, 11 (Jacksonville),6:28
29. Hayden Hartley,9 (Alexandria),6:37
30. Riley Edison,4 (Munford),6:53
31. Joshua Medellin,5 (Anniston),7:01
32. Mac McCaffrey,6 (Anniston),7:05
33. Collier Ary,8 (Tuscaloosa),7:14
34. Shaun Bailey,8 (Hartselle),7:21
35. Stella Shealy,7 (Jacksonville),7:27
36. Aidan Monem,9 (Gretna, LA.),7:30
37. Zion Green, 12 (Jacksonville),7:36
38. Silas Shealy,4 (Jacksonville),8:11
39. Ryleigh Green, 10 (Jacksonville),8:12
40. Annalise Burford,8 (Eastaboga),8:19
41. Finn Tant,8 (Anniston),8:23
42. Daniel Burford,7 (Eastaboga),8:24
43. Asher Turner, 11 (Oxford),10:08
44. Jefferson Taylor, 11 (Anniston),10:19
45. Kensley Pugh,6 (Anniston),10:36
46. Raelyn McDuffie,6 (Birmingham),10:44
47. Ava Colvin,4 (Ohatchee),11:14
48. Avery Waltz,3 (Anniston),14:31