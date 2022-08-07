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41st Woodstock 5K results

woodstock 5k 2022 015 tw bw.jpg

A runner in Saturday's Woodstock 5K runs in a Forrest Gump costume.

 Tucker Webb/The Daily Home

41st Woodstock 5K Results

1. William Brown, 20 (Marietta, GA.), 15:43 