Letters to the editor: Readers write about new city hall, spam phone calls, COVID-19 surges

Dear Editor:
We drove around Friday morning, July 16, and looked at all the potential spots for Anniston's new City Hall.
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