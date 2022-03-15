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Editorial: Good luck to JSU, but it'll be sheer madness if Gamecocks upset Auburn

There’s no way Jacksonville State (21-10) can upset Auburn (27-5) in the first round of the NCAA basketball tournament on Friday.

Or is there a path to victory for the Gamecocks?

James Bennett is Executive Editor. Contact him at 256-235-3540 or jbennett@annistonstar.com.

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