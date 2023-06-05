Prep softball: Class 4A-6A All-Calhoun County team

Player of the year: Leighton Arnold, White Plains, So.
Coach of the year: Wendy McKibbin, Oxford
FIRST TEAM
Pitcher: Berkeley Mooney, Oxford, Jr.
Pitcher: Pressley Slaton, Alexandria, So.
Catcher: Kynlee Rogers, Oxford, Sr.
Infield: Ashlyn Burns, Oxford, Jr.
Infield: Christian Hess, Alexandria, Jr.
Infield: Dailyn Wood, Jacksonville, So.
Infield: Allyssa Hunt, Alexandria, Sr.
Outfield: Jill Cockrell, Alexandria, Jr.
Outfield: Hallie Williams, White Plains, Sr.
Outfield: Emma Tims-Becerra, Oxford, Fr.
Designated hitter/utility:
Callie Richardson, White Plains, So.
Keelie Leach, Jacksonville, Sr.
SECOND TEAM
Pitcher: Kaelyn Crossley, Oxford, Jr.
Pitcher: Carli Fritts, Jacksonville, Fr.
Catcher: Charlee Parris, Alexandria, Fr.
Infield: Adejah Wilson, Oxford, Jr.
Infield: Cassidy Arnold, White Plains, Jr.
Infield: Clancy Bright, Alexandria, Jr.
Infield: Adajiah Wilson, Oxford, Jr.
Outfield: Reagan Sanders, Oxford, Jr.
Outfield: Alexis Phillips, Jacksonville, So.
Outfield: Justice Woods, Oxford, Sr.
Designated hitter/utility:
Karli Otwell, White Plains, 7th
Sarah Kate Adams, Jacksonville, Sr.
Honorable mention:
Anniston: Lyric Williams
Jacksonville: Lacey Barnes
Oxford: Raina Zackery
White Plains: Kannon Slaughter