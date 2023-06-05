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Prep softball: Class 4A-6A All-Calhoun County team

Softball teaser
Kirsten Fiscus/The Anniston Star

Player of the year: Leighton Arnold, White Plains, So.

Coach of the year: Wendy McKibbin, Oxford

FIRST TEAM

Pitcher: Berkeley Mooney, Oxford, Jr.

Pitcher: Pressley Slaton, Alexandria, So.

Catcher: Kynlee Rogers, Oxford, Sr.

Infield: Ashlyn Burns, Oxford, Jr.

Infield: Christian Hess, Alexandria, Jr.

Infield: Dailyn Wood, Jacksonville, So.

Infield: Allyssa Hunt, Alexandria, Sr.

Outfield: Jill Cockrell, Alexandria, Jr.

Outfield: Hallie Williams, White Plains, Sr.

Outfield: Emma Tims-Becerra, Oxford, Fr.

Designated hitter/utility:

Callie Richardson, White Plains, So.

Keelie Leach, Jacksonville, Sr.

SECOND TEAM

Pitcher: Kaelyn Crossley, Oxford, Jr.

Pitcher: Carli Fritts, Jacksonville, Fr.

Catcher: Charlee Parris, Alexandria, Fr.

Infield: Adejah Wilson, Oxford, Jr.

Infield: Cassidy Arnold, White Plains, Jr.

Infield: Clancy Bright, Alexandria, Jr.

Infield: Adajiah Wilson, Oxford, Jr.

Outfield: Reagan Sanders, Oxford, Jr.

Outfield: Alexis Phillips, Jacksonville, So.

Outfield: Justice Woods, Oxford, Sr.

Designated hitter/utility:

Karli Otwell, White Plains, 7th

Sarah Kate Adams, Jacksonville, Sr.

Honorable mention:

Anniston: Lyric Williams

Jacksonville: Lacey Barnes

Oxford: Raina Zackery

White Plains: Kannon Slaughter