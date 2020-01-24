RAISING SONS: Oxford mom organizes a seminar in support of boys

As a single parent of three sons, Kimberly Walker understands her limits. When the Oxford mom had her first child, her father told her, “Baby girl, a woman can’t teach a boy how to be a man.”
“That stuck with me,” said Walker, 34, who is the youth director at Gaines Chapel AME Church in Anniston.
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