The University of Alabama fall 2018 president’s list included the following students:

Anniston: Jacquelynn Beyerle, Laurie Beyerle, Schuyler Buckner, Emma Gibson, Meredith Howell, Kelsey Jackson, Kristen Rothwell, Elizabeth Scull, Lily Wiedmer

Centre: Austin Goodwin, Lauren Griffin, Elizabeth Stinson

Fruithurst: Kennedy Park

Gadsden: Carr Ashley, Claude Ashley, Hannah Bohannon, Rachael Bowley, John Dawson, Elizabeth Kantzler

Glencoe: Joshua Bicknell, Kathryn Cole, Parker Davis, Mitchell McNeely

Heflin: Zackary Cash, Alayna Pernell

Jacksonville: Camryn Angel, Ashley Cunigan, Hope Hobbs, Sarah Lumpkin, Anna Pollard, Justin Shaw

Munford: Kaylie Stephens

Oxford: Magen Bentley, Brooke Boyles

Pell City: Caroline Underwood

Piedmont: Emily Kisor

Roanoke: Amman Morgan, Madison Caldwell

Southside: Taylor Griffin, Matthew West

Talladega: Grace Byrd, Trevor Hill, Caitlyn Layfield

Tuscaloosa: Lucas Nunn

Wedowee: Ansley Armagost, Lindsay Fincher

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