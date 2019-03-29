The University of Alabama fall 2018 president’s list included the following students:
Anniston: Jacquelynn Beyerle, Laurie Beyerle, Schuyler Buckner, Emma Gibson, Meredith Howell, Kelsey Jackson, Kristen Rothwell, Elizabeth Scull, Lily Wiedmer
Centre: Austin Goodwin, Lauren Griffin, Elizabeth Stinson
Fruithurst: Kennedy Park
Gadsden: Carr Ashley, Claude Ashley, Hannah Bohannon, Rachael Bowley, John Dawson, Elizabeth Kantzler
Glencoe: Joshua Bicknell, Kathryn Cole, Parker Davis, Mitchell McNeely
Heflin: Zackary Cash, Alayna Pernell
Jacksonville: Camryn Angel, Ashley Cunigan, Hope Hobbs, Sarah Lumpkin, Anna Pollard, Justin Shaw
Munford: Kaylie Stephens
Oxford: Magen Bentley, Brooke Boyles
Pell City: Caroline Underwood
Piedmont: Emily Kisor
Roanoke: Amman Morgan, Madison Caldwell
Southside: Taylor Griffin, Matthew West
Talladega: Grace Byrd, Trevor Hill, Caitlyn Layfield
Tuscaloosa: Lucas Nunn
Wedowee: Ansley Armagost, Lindsay Fincher