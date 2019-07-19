The Jacksonville State University president’s list for the spring semester included the following students:
Alexandria: Eleanor Boozer, Chrissa Marie Brown, Ethan Clemons, Lela Nicole Davis, Madison Duncan, Dillon Blake Greenwood, Hannah Abigail Harris, Shelby Alexis Michelle Harris, Andrew Colin Kilgore, Olivia Grace Parsons, Kaylee Rawlins, Lauren Reaves, Shelby Rhodes, Lauren Nicole Usrey, Heather Young
Anniston: Sumer Al-Saadi, Morganna Sue Baker, Jake Alan Balmer, Conner Bates, Brody-Mark R Boyd, Alexis Bruce, Lindsey Chastain, Amanda Jade Colvin, Callie Conaway, Hannah Corrigan, Colton Wayne Cram, Danita Davis, Kristi Ragan Dreyer, Layton Federer, Tessa Nikole Garmany, Mitchell Hoyt Goodwin, Ashton Blake Hanson, Michael Andrew Harvey, Laken Star Haynes, Corey Brett Holcomb, Cody Wayne Hopkins, Jessica Howard, Alyssa Hudgins, Andrew Ryan Kilgore, Lilian Larson, Wesley Franklin Lee, Yarii Jareese Mallard, Hunter Mays, Erica Ann McGuirk, Kelly Edmondson Minter, Brannon Jackson Ogle, Gabriel Nicole Paige, Aileen Reneau, Tonya Morgan Renfroe, Rachel Snider, Jameson Luke Thacker, Lauren Ashley Thompson, Hannah Turner, Jhanvi Vakharia, Harlie Elizabeth Vines, Ryleigh Warren, Brandi Wudarczyk, Mautaveus Young, Alexis Rogers Youngblood
Ashland: Laura Ann McDonald, Kade Norred, Teddy Anthony Peek, Ivy Elizabeth Williamson
Centre: Jordan Leigh Bandini, John Bannister, Coley Battles, Kristen Brooke Boozer, Mikenzie Gossett, Mazah Grimes, Jacie Hughes, Bryan Luna, Maggie Breanna Nabors, Hannah Rhinehart, Kerry Brendan Roberts, Natalie Grace Walls
Delta: Benjamin Barnwell, Emily Ligon, Makaila Owens, Lindsey Madison Birchfield
Eastaboga: Joeleen Gail Allen, Alyssa Lethia Franks, Madison Bailey Harrison, Katarina Kelby King, Abigail McDow, Lisa McMillian, Stephen Paul Nance
Fruithurst: Bethany Gunter, Jonah Parker
Gadsden: Savannah Abercrombie, Area Britton, Morgan Olivia Delp, Lacey Dorough, Dannah Dougherty, Hannah Evans, Caydance Dawn Glenn, Brooklyn Griffith, Michael Charles Ingle, Rebecca Leigh Kilgo, Sara Kathleen Morris, Jose Ricardo Rivas, Annie Robinson Waldrop, Lacee Anderson West
Glencoe: Spencer Brown, Chen Chen, Ariel Hamlin, Lauren Moore, Kaitlyn Smith, Sarah Diane Tinker, Abigail Stevens
Heflin: Anna Michelle Bragg, Alexandra Lois Casey, Salee Elizabeth Kennedy, Angel Norton, Madison Owen, Danny Blake Pointer, Michael Laydon Sheffield, Trenton Mark Sheffield, Misty Ranae Shelton, Amber Stroud, Ryan Austin Turner, Jessica Leann Williams
Hokes Bluff: Jennifer Lynn Black
Jacksonville: Christopher Carr, Charissa Rebecca Johnson, Latoya’ Ewings, Pamela Lynn Adcock, Andrew Donald Armstrong, Kevin Barajas, Ashley Elizabeth Barry, Brooklyn Sierra Bean, Jaycee Lee Bean, Abbie Beatty, Rebecca Deanna Blancher, Atleigh Brannon, Alicia Burnett, Brittany Cangialosi, Carrie Anne Cardinal, Sterling Casey, Robert Julian Cherry, Kody Alexander Clark, Thomas Corkren, Sarah Crook, Kady Lei Curvin, Gabrielle Davis, Kennedy Christine Delap, Walter Christian Everhart, Jacob Logan Finley, Zhe Gao, Bonnie Green, Katelyn Grace Hamby, Lulu Hamissou, Brooke Elizabeth Herndon, Heather Marie Holler, Benjamin Robert Jaskowski, Lin Jin, Bethany Grace Johnson, Kendall Paige Johnson, Jordan Fisher Kittrell, Dasol Kwon, Brady Houston Magouirk, Tara Nicole Maynard, Savannah Meek, Elizabeth Morin, Blake Ryan Morris, Benjamin Naselius, Hannah Lenn Nelson, Sarah Kathryn Rose Norris, Jessica O’Dell, Ooreoluwa Oluwajomiloju Olayinka, Jessica Parris, Abbie Elise Patterson, Mikayla Michelle Price, Jeremy Blake Pruitt, Olivia Sullivan, Kirsten Ingrid Titus, Madilyn Belle Turner, Sherrell Chealsy-Diamond Turner, Paula Vega Diaz, Elizabeth Anne Watkins, Reagan Ansley Watkins, Gary Watts, Christian Hunter Webb, Meghan Leila Welch, Joshua Alexander Williamson, Jaelyn Makenzie Wilson, Rachel Butler Wilson, Tianlin Xu, Michaela Breann Young
Lincoln: Haley Marie Barnhart, Michaela Jane Brooks, Tyler Calhoun, Juston Phillip Davis, Taylor Lynn Martin, Heather Pritchard, Kayla Morgan Ramsey, Landon Cole Wallace, McKenzie Lyn Woodard
Lineville:Molly Abigail Barton, Allie Cantrell, Allison Kaye Dempsey, Patrick Harris, Justin Tyler Jackson, Kara Medforth, Austin Reynolds
Munford: Chase Alexander Alldredge, Riliegh Ferguson Martin, Mary O’Dell, Candice Pope, Jacob Smith, Tina Wade, Rachel Leigh Wallace
Muscadine: Paula Marie Hillan-McLaury, Jacob Levi Holt
Ohatchee: Hunter Watts, Emily Bryant, Makenzie Aryn Hanks, Jordyn Elizabeth Molock, Morgan Owen, Gary Lynn Poland, Abigail Read, Mary Read, Jacob Stone, Samantha Lynn Bryant Tolleson, Victoria Celeste Whitaker
Oxford: Cary Cockrell, Collin Aiken, Ryleigh Suzanne Clark, Kristyn Fields, Makaila Leigh Carpenter, Katherine Glad, Trenton Wayne Guthary, Bethany Hays, Megan Katherine Hendrix, Blayne Bentley Hyatt, Zachary Mark Knighton, Jessica Lagena Mayberry, Andrew Morris, William Matthew Muncher, Julie Nichols, Abygail Faith Shull, Jinal Jayeshbhai Patel, Azaela Denneille Reyes, Colton Chase Turner, Jeremy Jones
Pell City: Carson Bruce, Anna Kay, Tanner Love, Breana Shaye Peoples
Piedmont:Rachel Elizabeth Baggett, Amanda Hope Bangs, Bethany Bible, Elaine Bowman, Brandon Bullock, Katlyn Michelle Coppock, Kenli Elyse Doss, Andrew Thomas Epperson,Christopher Eugene Griffie, Erin Kathleen Gunnels, Macy Katheryn Hanson,Tara Brianna Holbrooks, Anthony Howell Piedmont, Brody Jones, Aubrey Rance Kirk, Rebekah Joy Ledbetter, Shane Adam McCord, Adaline MaCall Morris, Ashley Penton, Judson Seth Posey, Baylee Abigail Spoon, Catherine Smith, Samantha Leigh Smith, Madison Hope Spivey, Riesha Thompson, Brett Roland Thornburg, Tiffany Dickeson Toole, Brianna Hope Winkles
Ragland: Joseph Bronson Layton
Talladega: Catherine Carey
Ranburne: Laney Johnson Phillips, Lacey Angel Smith
Roanoke:Courtney Jade Brown, Emory Larkin Huey, Terri Kennedy, Kevin Tyler Perry
Southside: Mariana Alvarez, Cayley Atchley, Braden Crossley Beecham, Michael Green, Laurel Harp, Kelsie Harper, Tyler Menix, Carly Nicole Noah, Savannah Perman, Alexis Montana Pierce, Hannah Riggan, Caitlyn Alexandria Shoemaker, Lauren Rebecca Stewart, Emmaline Thomas, Molly Tucker, Leighton Nicole Parton
Talladega: Bailey Blanton, Mikayla Carden, Jennifer Duff, Evelyn Fuller, Gabrielle Gaston, Connor Griffith, Noah Guzman, Crimson Victoria Halpin,Lauren Madison Smith, David Todd Wilson
Vestavia Hills: Shanteia Beavers
Wadley: Taylor Scott Craven, Jessica Leighann Wagoner
Weaver:Bernard Richard Bitzer, Kendra Askew Homesley, Douglas Justin Hudgins, Lia Younseo Meadows, McKenna Maria Mitchell, Alyssa Nicole Prater, Amanda Marie Schlemminger, Skylar Smith, Cheyenne Madison Strickland, Mallory Tyler Welch
Woodland: Jordan Cummings, Kelsie Horton, Anna Leslie Traylor