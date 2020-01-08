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Cleburne County High School cheerleaders win state awards

Cleburne Cheer

Cleburne County High School cheer team. 

HEFLIN — The Cleburne County High School cheerleaders have managed to do something no other team has done in the school’s history — win a state championship.

Last month the cheer squad won first place in the Alabama High School Athletic Association cheering competition by winning the “game day” category. 

​Staff writer Bill Wilson: 256-235-3562. On Twitter @bwilson_star.

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