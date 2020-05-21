Candidates for Graduation

A-F
DaNasia Ackles, Katilyn Adams, Bailey Allen, Abigail Arnold, Deanna Austin, Evan Beadles, Brooklyn Beasley, Marlin Beecham, Justin Berry, Brianna Bonness, Dalton Boyd, Darrian Brewer, Robert Broom, Waylon Dallas Brown, Chase Carroll, Austin Champion, Kayla Champion, Jazimine Conner, Hailey Cotton, Shelbi Crosby, Aliya Crutcher, Blakley Cupp, Aria Denson, Stephanie Doss, Wyatt Eldridge, Natasia Elston, Taylor Epps, DaPassion Fegans, Abegail Flores, Mishelyn Foster
G-L
Kyndal Gallahar, Austin Gamble, Kadin Gardner, Star Gardner, Dalton Gilbert, Dylan Gilbert, Brianna Gowan, David Gravitt, Logan Grubbs, Kristyne Haisch, Ryan Haisch, Asiha Harris, Jordan Heining, James Logan Hill, Joseph Wyatt Hill, Lauren Hobbs, Ayanna Johnson, Harley Kendall, Jacey Knighton, Lance LaGuerre, Danyse Lauderdale, Amanda Paige Lee, Carlie Sue Levens, Christopher Lloyd, Jayla Nicole Lowe
M-Q
Leaya Martin, Tamaya Matthews, Landon McDaniel, Nathan McInnish, Arrmoni Mixon, Malaysia Moore, Alyssa Morgan, Dalton Mullins, Joseph Muniz, Amaya Myles, Carmen Newell, Arissa Nolley, Glen Oliver, Charlie Owen, Grace Owen, Amber Pelfrey, Ashley Pointer, Kegan Pritchett, Camey Pruitt
R-Z
McKenzie Raines, Sydney Rinehard, Joshua Rittenhouse, Jonathan Saly, Charles Maxon Searcy, Huberto David Serrano, Halie Sexton, Ethan Stephens, Fredrico Taylor II, Koby Teague, Katie Thomas, Haylee Thrasher, Perla Torres, Kendejah Traylor, Armonte' Tyus, Antonio Urbano, Gracie Vaughan, Jaylan Waters, Jenna Watters, Jansyn Waugh, Khavion Wesley, Gage Wilkerson, Anna Lucille Williams, Jordan Willis, XyQawn Woodruff, Holley Woosley and Hannah Young