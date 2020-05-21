Candidates for Graduation

A-F
Alexis Dinese Ackles, Michael Brannick Acuff, Natalie Brooke Adair, Jonathan David Alvarez, William Mason Baird, Elizabeth LeAnn Baker, Kaley Faith Barefield, Kiley Hope Barefield, Brody Cordale Barkely, Brynn Elise Bearden, Gaven Lamar Bell, Dakota Diane Benefield, Rilee Ann Blair, Justin Lee Bland, Cici Cecilia Bowman, Lexee Jade Brasher, Brooklynn Mikyla Briskey, Zoriya Shereece Briskey, Chloe Elizabeth Brown, Dustin Kole Brown, Jaiquon Dnell Bullock, Janie Marie Bush, Haley Nicole Butler, Abbey Elizabeth Cantrell, David Reagan Cleveland, Megan Leeann Cooper, Melody Jewel Copeland, Brandon Michael Cox, Essence Cunningham, Jermiah Machel Cunningham, Gabriel Lynn Cushing, Anna Michayla Dean, Jeffrey Alan Diggs, Joni Leigh East, Isaiah Ellis Edmondson, Aaliyah Leann Ellis, Victoria Dynel Embry, Allie Lynn Ford, Jasmine Sania Foster
G-L
Cornelia Shamya Gaddis, Daveen Mae Glasscock, Julian Donald Gortney, Chyann Rain Hamlin, Maggie Caitlin Hanners, Demetrius Daqunn Hardy, Micah Grady Harris, Justin Daniel Heard, Kayla Alexis Heard, Destiny Sharnay Hearn, Jared Quinton Hembree, Sarah’anne Rose Hendrix, Marco Antonio Higgins, Brandon Tyler Higgins, Noah Christian Higgins, Payton O’Brian Hill, Trenton Sloan Hill, Braden Ray Hubbard, Jamiya Alexzandria Hunter, Robin Ann Hurst, Tanner Dewayne Hurst, Marcus Colton Jenkins, Whitney Alisabeth Jenkins, Kristian Lanir Jennings, Kristin Angel Jennings, Marvin Dale Johnson, Adrienna Elana Jones, Cierra Lachelle Keith, Darius Jawaun Kelley, Timothy Andrew Kiser, Quentin Devonte Knight, Samantha Elease Lamberth, Margaret Taylor Zane Lawhorn, Hanna Sorbie Lett, Kenya Leyva, Andrew Devin Lightsey, Dylan Wayne Lightsey, Mary Elizabeth Lipham, Nicholas Michael Lipham
M-Q
Caden Jackson McCain, Cody Aaron McCollum, Abigail Tenille McGill, Chloe Morgan McGill, Miller James McGill, Markeion Terrell McKinney, Jaidarrius Lashon McNealey, Ashley Joy McNeil, Perry Logan Meek, Kimberly Miles, Luke Alton Miles, Nolan James Miller, Anthony LaCedrick Moore, Kaitlyn Ann Moore, Triston Bryant Morris, Kelsey Reneea Morrison, Krislynn Gayle Nowland, Christian David Pederson, Davion Jaquan Phillips, Travis Dee Pollock, Zackary Aaron Potts
R-Z
Jessica Michelle Ragsdale, Hugo Brayan Sandoval, Olivia Lynn Sayre, Zoe Toland Shaddix, Damion Jamal Slaughter, Austin Wayne Smith, Kiefver Shaye Smith, Solon Brody Smith, Payton Chandler Sparks, Kobie Seleste Traylor, Ethan Chase Upchurch, Christina Danielle Walker, Adam Bradley Watts, Jacob Alan Witcher, Hanna Grace Wolfe, Javon LaDarius Wood and Alyssa Mckenzie Yates