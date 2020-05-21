Candidates for Graduation

A-F
Jacob Nathanael Arrington, Jacob Clay Bales, Jonathan Kirby Brown, Lindsey Claire Cantrell, Jacob Bradley Champion, Aspen Briley Chappell, Jeremy Clifton Cook, Ethan Michael Copeland, Olivea Cheyenne Crenshaw, Kameryn Iliyana Marie Deaton, Brianna Rose Earnest
G-L
Ashanti Marie Glenn, Alexis Danielle Gunnells, Alex James B. Hawkins, Jacob Connor Henson, Trinity Renee Herbert, Whitney Suannah Herren, Jayden Quinte’ Holloway, Riley Claude Kittle, Andrew Yung Lam, Corey Alan Langley, Warren Tylor Larsen
M-Q
Annie Isabella Maddox, Dennis Kevin Marvel III, Jacob Randal McLeod, Hank Warren Meadows, Makenzie Faye Meadows, Phillip Nedwin Meadows, Caroline Madison Mitchell, Pearl Jean Montgomery, Briar Lee Morris, Ashleigh Seraphina Murphy, Laycee Jalynn Nimon, Daniel James Paul
R-Z
Steven Dale Robertson Jr., Amy Kristen Smith, Logan Cain Stephens, Olivia Cheyenna Terrell, Sarah Elizabeth Payton Lane-Terrell, Savannah Leann Terrell, Emilee Larae Watts, Betsy Sophia Whitmore, Joseph Benjamin Whitmore, Calle Reanna Wilson, Peyton Arthur Wilson and Samantha Jae Yarbrough